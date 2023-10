Concert Le Grenier Castanet-Tolosan, 10 novembre 2023, Castanet-Tolosan.

Concert Vendredi 10 novembre, 19h00 Le Grenier

Le Grenier vous invite au concert de Sunny Side Up duo

Vendredi 10 novembre à 20h

Sunny Side Up Duo, deux multi-instrumentistes qui apporte le sourire et un petit rayon de soleil à leur public ☀️ Leur répertoire est composé de compositions de style reggae et de nombreuses reprises de styles divers : rock, folk, reggae, country, musique latino….

Participation libre

Café ouvert dès 18h

Restauration sur place avec le camion ‘Colibri’

Sol Violettes acceptées

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

musique rock

©SSUD