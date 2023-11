Ciné-rencontre : Grossesse & civilisation Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Ciné-rencontre : Grossesse & civilisation Le Grenier Castanet-Tolosan, 4 novembre 2023, Castanet-Tolosan. Ciné-rencontre : Grossesse & civilisation Samedi 4 novembre, 19h00 Le Grenier Entrée libre Grossesse & Civilisation Le pouvoir des femmes enceintes sur le futur Ce documentaire, réalisé par l’Association pour l’Éducation Prénatale brésilienne, a pour but de divulguer les connaissances scientifiques et humaines sur l’influence que la vie prénatale exerce sur chaque futur adulte. Ce sont 25 experts de 8 pays différents qui exposent le rôle primordial de la grossesse pour tendre vers des sociétés plus altruistes et épanouies. La projection sera suivie d’un temps d’échange et de partage animés par Maria Fernanda Cavinato, Magali Brondel et Hélyette Nee. Entrée à prix libre.

Bar ouvert dès 18h – Pas de restauration Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

