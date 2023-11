SOLitour Le Grenier Castanet-Tolosan, 31 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

SOLitour 1 – 30 novembre Le Grenier

Durant tout le mois de novembre, l’association Sol Violette vous propose le SOLitour !

Il s’agit d’un jeu qui vous fera découvrir les prestataires du Sol Violette à Castanet : Le Grenier, le Semalou, la Rafistolerie, Confinature, et Biocoop Les Châtaignes.

Vous devrez remplir une phrase à trous en visitant ces associations et commerces et en retrouvant les mots manquants, puis la rapporter au Grenier. Il y a des lots à gagner !

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T00:00:00+01:00 – 2023-11-01T23:59:00+01:00

2023-11-30T00:00:00+01:00 – 2023-11-30T23:59:00+01:00

Sol Violette ESS