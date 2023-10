Rencontre avec l’association Flor d’Agram Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Rencontre avec l’association Flor d’Agram Le Grenier Castanet-Tolosan, 14 octobre 2023, Castanet-Tolosan. Rencontre avec l’association Flor d’Agram Samedi 14 octobre, 19h00 Le Grenier Entrée libre Venez rencontrer l’association Flor d’Agram et découvrir la culture Occitane.

Un entretien sur la langue occitane, son histoire et son avenir !

Venez vous informer ou seulement écouter / escotar avec Jaume Maurat, auteur du livre « un cop erat Castanet »

Entrée libre Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:30:00+02:00

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:30:00+02:00 le Grenier culture occitane ©flor d’agram Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Le Grenier Adresse 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Le Grenier Castanet-Tolosan latitude longitude 43.516533;1.497939

Le Grenier Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/