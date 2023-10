la vie de Walt’Air Le Grenier Castanet-Tolosan, 14 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

la vie de Walt’Air Samedi 14 octobre, 10h00 Le Grenier Entrée libre

Atelier : la vie de Walt’Air

A l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air, Le Grenier a le plaisir d’accueillir à nouveau Zéro Waste Toulouse pour une animation ludique et participative autour du lien entre déchets et qualité de l’air !

Découvrez en quoi la production de déchets a un impact sur la qualité de l’air à travers le nouvel atelier ludique cocréé par La Glanerie et Zéro Waste Toulouse : La vie de Walt’Air.

2h pour retracer la vie et la fin de vie d’un objet et mieux comprendre les différentes étapes qui ont un impact sur la qualité de l’air que l’on respire.

Alors, on se retrouve le 14 octobre au Greni’Air ??

Participation libre en conscience.

Attention 10 places > réservation obligatoire

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

©Zéro Waste / La Glanerie/ Le Grenier