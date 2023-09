Nettoyage des données numériques Le Grenier Castanet-Tolosan, 7 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

Nettoyage de nos données numériques

Le Grenier propose une session trimestrielle du type Cyber Clean Up Day afin d’aider plus de monde encore et continuer à sensibiliser toujours plus de citoyens à cet éco-activité utile pour la planète et vos appareils…

Des bénévoles vous accompagneront pour vous guider sur les différentes méthodes de suppressions de vos vieux fichiers.

Ce jour-là on nettoie tous les fichiers qui encombre

Apportez vos appareils et c’est parti !

Vous arrivez et partez quand bon vous semble..

Entrée libre, soutien possible

En mode bar dès 18h

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

Le Grenier