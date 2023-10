Féminité Le Grenier Castanet-Tolosan, 2 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

Féminité 2 – 29 octobre Le Grenier Entrée Libre

Féminité

Une exposition sur le corps atteint en guérison..

du 02 au 29 Octobre

Dans le cadre d’Octobre Rose et la luttte contre le cancer du Sein, Sabine Bologna nous partage ses très beaux clichés réalisés dans le cadre de démarches thérapeutiques et pour sensibiliser à cette cause..

Vernissage vendredi 13 octobre à 18h30

Exposition visible selon nos horaires d’ouverture

Nous profitons de l’occasion pour organiser des ateliers d’auto-palpation du sein ! > plus d’info sur notre site

Le Grenier sera également présent à la soirée des Bonnets Givrés du 20 octobre à la salle J.Brel pour y tenir la buvette en soutien.

https://legrenier.cafe/expo-photo-therapie/

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T08:30:00+02:00 – 2023-10-02T19:00:00+02:00

2023-10-29T10:00:00+01:00 – 2023-10-29T13:00:00+01:00

exposition au Grenier

©Sabine Bologna