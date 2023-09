Rencontre de SNC structure d’accompagnement à la recherche d’emploi Le Grenier Castanet-Tolosan, 26 septembre 2023, Castanet-Tolosan.

Rencontre de SNC structure d’accompagnement à la recherche d’emploi Mardi 26 septembre, 19h00 Le Grenier Entrée libre

Café citoyen « Présentation de SNC »

C’est pour aider les personnes au chômage à ne pas rentrer dans la « spirale » de la dépréciation et de l’isolement que Solidarités Nouvelles face au Chômage développe une méthode d’accompagnement individualisé.

Nous proposons de vous présenter plus en détail notre association et de répondre à toutes vos questions.

SNC, Solidarités nouvelles face au chômage, est une association loi 1901 qui propose aux chercheurs d’emploi un accompagnement gratuit, personnalisé et sans limite de temps, grâce à son réseau d’accompagnateurs bénévoles à travers toute la France.

Entrée libre

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T19:00:00+02:00 – 2023-09-26T21:30:00+02:00

2023-09-26T19:00:00+02:00 – 2023-09-26T21:30:00+02:00

le Grenier Recherche d’emploi

©SNC