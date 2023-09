Conférence et Concert de Joris Ragel Le Grenier Castanet-Tolosan, 19 septembre 2023, Castanet-Tolosan.

Conférence et Concert « guitare »

Mardi 19 septembre à 19h

Joris, le retour (passé en février dernier), nous fait la gentillesse de revenir au Grenier pour 1 pierre 2 coups :

1/ Conférence autour des arts et de la musique en particulier en mobilité douce, Joris nous présentera sa monture avec laquelle il parcours les campagnes environnantes pour se rapprocher des publics et séduire nos oreilles…

2/…Concert : avec ses fabuleux set entre Folk et le Dobro* envoutant

« Pensant le concert comme un moment qui ne doit ni peut être reproduit, je m’interdis de créer une setlist et remodèle le set à chaque performance, tout en gardant comme trame la narration d’une série d’anecdotes relatives aux morceaux joués, pensées comme un guide pour aider l’imagination de chacun·e à voguer au gré de la musique. »

Le set oscille entre la guitare Folk et le Dobro, guitare métallique très appréciée des bluesmen des années trente et dont le son très particulier incite particulièrement à la rêverie…

BIO

–

Formé au classique avant de bifurquer vers le Blues et le Jazz, Joris Ragel incorpore dans son jeu de guitare des éléments très hétéroclites nourris par ses multiples collaborations au cours des 10 dernières années . Il participe à la formation de Agathe Da Rama dès 2015 puis rejoint Heeka et Alfie Ryner, mais aussi L’erreür ou Slim Paul. Oscillant de l’acoustique à l’électrique il cherche avant tout à exprimer avec son instrument la plus grande palette de sentiments…

INFOS PRATIQUES

Réservation Conseillée (25 places)

Participation libre mais nécessaire

Ouverture des portes à 18h

Début du concert : 20h30

ACCÈS METRO B > Ramonville + L6

plus d’infos sur https://legrenier.cafe/

