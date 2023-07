Après-midi Jeux Société Le Grenier Castanet-Tolosan, 20 juillet 2023, Castanet-Tolosan.

Après-midi Jeux Société 20 et 27 juillet Le Grenier Entrée libre

Soirées Jeux Société

Marie-Hélène et Bernard vous accueillent avec des jeux de plateaux et de stratégie.

et possiblement aussi le jeudi 27 juillet,

A la rentrée nous verrons à ajuster le soir de semaine qui convient le mieux à tout le monde et selon les bénévoles du Grenier.

Entrée libre.

Bar ouvert en //

A NOTER Marie-Hélène et Bernard vous attendent aussi les mardis après-midi à partir de 15h

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T19:00:00+02:00 – 2023-07-20T21:30:00+02:00

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T21:30:00+02:00

le Grenier jeux de société