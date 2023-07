Information Compostage Collectif Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Information Compostage Collectif Le Grenier Castanet-Tolosan, 13 juillet 2023, Castanet-Tolosan. Information Compostage Collectif Jeudi 13 juillet, 18h30 Le Grenier Entrée Libre Composter en ville Composter en bas de chez vous : c’est possible ! Faite comme plus de 60 résidences ! Créez un projet entre voisins.

Monter un projet de site de compostage partagé.

Comment et à qui les demander..

Les chargées de missions du Sicoval, en charge de ces questions vous diront tout ce soir là. Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:30:00+02:00 – 2023-07-13T20:00:00+02:00

