Haute-Garonne Concert « Carnet Nomade » Le Grenier Castanet-Tolosan, 8 juillet 2023, Castanet-Tolosan. Concert « Carnet Nomade » Samedi 8 juillet, 19h30 Le Grenier Carnet Nomade De Montréal à La havane, de Salvador à Trinidad, Carnet Nomade nous fait voyager en chansons sur les pas d’un vagabond solitaire.

Une guitare, une voix, des images, des rencontres, un moment pour rêver ou s’évader.. Entrée libre, au chapeau pour l’artiste !

Café ouvert dès 18h

! pas de restauration sur place

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-08T19:30:00+02:00 – 2023-07-08T21:00:00+02:00

