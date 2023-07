On recrute des bénévoles au Grenier Le Grenier Castanet-Tolosan, 7 juillet 2023, Castanet-Tolosan.

On recrute des bénévoles au Grenier Vendredi 7 juillet, 10h30 Le Grenier entrée libre

La Rencontre des bénévoles chaque mois, quésaco ?

Que vous soyez déjà bénévole ou que vous mourriez d’envie de le devenir,

cette rencontre est faite pour vous !

Voici ce que l’on y fait :

Accueil des nouveaux,

Présentation du Grenier : concepts et locaux

Rappel des missions, des projets et de l’animation

Modalités pour accueillir vos projets !

Mise à jour de vos (re)adhésions pour l’assurance

et signature de la charte des bénévoles ! si on oublie, demandez-là

et bien sûr convivialité !

Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, toutes les compétences ! et toutes les disponibilités.. plus on est plus on partage et plus le Grenier vie !

De l’arrosage des plantes, à être barman (jour ou soirée) en passant par la logistique ou le bricolage.. ou rentrer dans les commissions..

A bientôt

l’équipe du Grenier

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T10:30:00+02:00 – 2023-07-07T11:30:00+02:00

