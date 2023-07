Conférence « Dire et faire l’écologie » Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Conférence « Dire et faire l’écologie » Le Grenier Castanet-Tolosan, 4 juillet 2023, Castanet-Tolosan. Conférence « Dire et faire l’écologie » Mardi 4 juillet, 19h30 Le Grenier Entrée Libre Dire et faire l’écologie On en parle avec Andreas Eriksson, Enseignant psycho-sociale et éthique à l’Insa Toulouse. Il nous aidera a décrypter et déconstruire le « Facteur Humain » dans le passage à l’action..

Questions du public..

Entrée libre

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-04T19:30:00+02:00 – 2023-07-04T22:00:00+02:00

