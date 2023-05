FETE DE LA ZIC, scène ouverte ! Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne FETE DE LA ZIC, scène ouverte ! Le Grenier, 21 juin 2023, Castanet-Tolosan. FETE DE LA ZIC, scène ouverte ! Mercredi 21 juin, 18h00 Le Grenier Venez vous installer sur la scène-terrasse du GRENIER, éco-Tiers-Lieu, café associatif de Castanet Tolosan.

Nous organiserons si besoin, l’ordre des différentes propositions, merci de vous inscrire par mail.

le Grenier aura installé une table de mix et 2 enceintes.

En cas de pluie, repli à l’intérieur possible pour des petites formations (4/5max)

Bar ouvert en continue

sol violettes acceptées Le Grenier 16bis avenue de toulouse, 31320 castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 07 77 04 96 29 https://legrenier.cafe/programmation/ Découvrez notre Éco-Tiers-Lieu au sud-est Toulousain, un espace ouvert à tous et toutes où il fait bon se poser pour travailler et/ou se détendre autour d’un café.

Café associatif, Coworking & Animations autour de la Transitions. métro + bus 81 ou L6 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

