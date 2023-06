Café citoyen « Questions sur la Sexualité et le Genre » Le Grenier Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Café citoyen « Questions sur la Sexualité et le Genre » Le Grenier Castanet-Tolosan, 17 juin 2023, Castanet-Tolosan. Café citoyen « Questions sur la Sexualité et le Genre » Samedi 17 juin, 16h00 Le Grenier Entrée Libre Café-citoyen « Questions sur la Sexualité et le Genre… » Pour une société plus inclusive Pour ce café-citoyen dans le cadre du Mois des Fiertés, nous avons le plaisir d’accueillir Soan, père transgenre, qui va nous parler de comment créer un environnement familial sécurisant pour des enfants LGBTQIA+.

Venez poser toutes vos questions dans un cadre accueillant et bienveillant. Entrée libre ou Participation en conscience »

Le Grenier
16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan
Castanet-Tolosan 31320
Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-06-17T16:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

