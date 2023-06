De la fourchette à la fourche Le Grenier Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne De la fourchette à la fourche Le Grenier Castanet-Tolosan, 31 mai 2023, Castanet-Tolosan. De la fourchette à la fourche Mercredi 31 mai, 15h00 Le Grenier Atelier de sensibilisation gratuit / inscription obligatoire Mercredi 31 mai 2023, le Sicoval vous propose un atelier sur les pratiques de compostage des biodéchets, animé par l’association Humus & associés. Découvrez de manière simple et ludique, tous les aspects de cette pratique : Les matières à composter

L’équilibre des matières

Les êtres vivants du compost

Les stades de maturité

L'utilisation et l'intérêt du compost

Le Grenier
16 bis avenue de Toulouse
31 320 Castanet-Tolosan
Castanet-Tolosan
31320
Haute-Garonne
Occitanie
[{« type »: « email », « value »: « compostage@sicoval.fr »}]

2023-05-31T15:00:00+02:00 – 2023-05-31T17:00:00+02:00

