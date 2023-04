Atelier « La Fresque des Déchets » Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Atelier « La Fresque des Déchets » Le Grenier, 20 mai 2023, Castanet-Tolosan. Atelier « La Fresque des Déchets » Samedi 20 mai, 15h00 Le Grenier Prix libre, sur inscription « Un atelier participatif et engagé pour sensibiliser de manière systémique aux enjeux environnementaux, et plus particulièrement sur les déchets. Venez découvrir la complexité du traitement des déchets et leur impacts sur l’environnement. » Le Grenier 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Toulosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://zerowastetoulouse.org/fresque-des-dechets/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://zerowastetoulouse.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T15:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00

2023-05-20T15:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00 zéro déchet environnement Zero Waste Toulouse

Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Le Grenier Adresse 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Toulosan Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Lieu Ville Le Grenier Castanet-Tolosan

Le Grenier Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Atelier « La Fresque des Déchets » Le Grenier 2023-05-20 was last modified: by Atelier « La Fresque des Déchets » Le Grenier Le Grenier 20 mai 2023 CASTANET-TOLOSAN Le Grenier Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne