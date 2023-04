Jeu de la joie Le Grenier, 6 mai 2023, Castanet-Tolosan.

Jeu de la joie Samedi 6 mai, 15h00 Le Grenier Prix Libre en conscience

Le Jeu de la joie

Un espace qui permet à chacun de partager son expérience, de s’inspirer des autres et de se reconnecter à sa joie de vivre.

Après 10 ans d’expérimentation et d’exploration en psychologie sociale, écopsychologie, chamanisme, permaculture, entreprenariat à mission, Ferdinand Richter a créé le jeu de la joie à la suite d’une semaine de méditation en pleine nature.

Nous allons utiliser des outils comme le cercle de partage d’expérience et l’intelligence collective pour se sentir soutenu dans l’exploration des nouveaux chemins joyeux. Vous serez étonnés de voir à quel point oser partager sa vulnérabilité afin de libérer la joie, peut être contagieux et inspirant pour votre entourage.

Pour clôturer cette après-midi interactive en beauté, nous vous proposons de partager un apéro festif et de poursuivre notre cheminement collectif vers un avenir joyeux.

Nombre de places limitées (10 places) pour un meilleur confort.

Nous vous invitons à vous inscrire pour libérer ensemble notre joie de vivre !

Participation libre et en conscience..

Merci de prévenir si vous ne venez plus pour libérer la place.

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T15:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

©Richter