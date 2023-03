Le mystère du journalisme jaune Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Le mystère du journalisme jaune Le Grenier, 24 mars 2023, Castanet-Tolosan. Le mystère du journalisme jaune Vendredi 24 mars, 20h00 Le Grenier Entrée libre Le mystère du journalisme jaune Conférence-gesticulée de Philippe Merlant. Sur les traces de Joseph Rouletabille, Philippe Merlant part élucider ce très grand et très curieux mystère : « Pourquoi les médias sont-ils si souvent du côté du manche, du côté du pouvoir, du côté des puissants ? ». Une enquête de l’intérieur, nourrie par quarante ans d’exercice du métier de journaliste. Et une invitation à trouver des pistes pour réconcilier information et démocratie. Le bar sera ouvert de 18h à 20h.

Entrée à prix libre. Durée : 1h à 1h30

Publics : Tous publics à partir de 14 ans Journaliste professionnel pendant plus de 40 ans, Philippe Merlant a exercé dans de nombreuses rédactions (de Radio France à La Vie en passant par L’Équipe, Libération, Autrement, L’Entreprise, Défis, L’Expansion, Transversales Science Culture). Co-fondateur en 1996 du site Place publique, il tente depuis cette époque de concilier sa pratique professionnelle avec un travail de réflexion sur cette question : comment réconcilier les médias avec leur public ? (…) Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:00:00+01:00 – 2023-03-24T22:00:00+01:00

2023-03-24T20:00:00+01:00 – 2023-03-24T22:00:00+01:00 Médias Critique des médias ©

Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Le Grenier Adresse 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Le Grenier Castanet-Tolosan

Le Grenier Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Le mystère du journalisme jaune Le Grenier 2023-03-24 was last modified: by Le mystère du journalisme jaune Le Grenier Le Grenier 24 mars 2023 CASTANET-TOLOSAN Le Grenier Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne