Ciné-débat “L’argent autrement” Le Grenier, 7 mars 2023, Castanet-Tolosan.

Ciné-débat “L’argent autrement” Mardi 7 mars, 19h30 Le Grenier

Il existe de nouvelles démarches autour de la monnaie et de l'économie locale qui permettent d'envisager l'argent autrement.

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Avec la monnaie locale de Toulouse et ses environs : Le Sol-Violette

Pour rappel ou votre information, Le Grenier accepte le Sol Violette, nous sommes même « bureau de change » = une bonne occasion pour adhérer ou ré-adhérer au Sol violette et faire du change au café en 3mn ; ça se répand à Castanet, déjà sur Ramonville aussi…

Au PROGRAMME :

20h : projection du film « l’argent autrement »… et si on portait un autre regard sur l’argent avec les monnaies locales ?

21h : débat avec l’équipe du Sol Violette et la salle, puis au bar pour prolonger les échanges…

Participation libre mais bienvenue

Le Café est ouvert dès 18h comme tous les mardis.

RÉSUMÉ DU FILM ? :

Loin des grands flux financiers, il existe de nouvelles démarches autour de la monnaie et de l’économie locale qui permettent d’envisager l’argent autrement. Le journaliste, Antoine Leiris, s’est rendu dans différentes régions en France afin de rencontrer ceux qui innovent en la matière. Les monnaies locales ont notamment fleuri un peu partout en France avec des Systèmes d’Echanges Locaux, les SEL. Cette véritable économie du don et du savoir-faire personnel se développe dans l’hexagone où il en existerait plus de six cents. Certaines banques, elles aussi, choisissent de soutenir les initiatives du monde de la culture et de l’économie sociale et solidaire.

Réalisé par : Sam Caro



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T19:30:00+01:00

2023-03-07T22:00:00+01:00

©l’Eusko