Expo. Les Couleurs de l’été 1 – 26 février Le Grenier

Entrée Libre

Une exposition d’Alice Varoquaux, illustratrice vulgarisation et communication, co-travailleuse au Grenier. handicap moteur mi

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Exposition de dessins à l’alcool et crayons

Du 1er au 28/02/2023

Dans mon activité d’illustration, je travaille habituellement sur commande sous forme de schémas et de bandes dessinées de vulgarisation, pour les entreprises, les instituts de recherche, l’édition et la presse.

De formation scientifique et dessinatrice autodidacte, j’avais envie de développer mon approche de la couleur dans un cadre différent. J’ai donc choisi cette technique des feutres à alcool et des crayons pour n’utiliser qu’une gamme de couleurs limitée. J’ai recherché dans la superposition et les imprécisions du trait la vibration des couleurs de l’été ☺

J’ai réalisé ces dessins principalement aux beaux jours 2022, et suis ravie de les partager aujourd’hui avec vous !

Dans un second temps Alice vous propose toujours au Grenier un atelier pour découvrir cette technique

+Atelier “Découverte et pratique des feutres à alcool et crayons de couleurs”

Le samedi 18/02/2023 de 10h à 12h

Dans le cadre de l’exposition “Les Couleurs de l’été” au Grenier du 1er au 28 février, Alice vous propose un atelier pour découvrir et pratiquer l’illustration aux feutres à alcool et crayons de couleurs.

A partir d’une photo de paysage, nous réaliserons ensemble une illustration en plusieurs étapes : traits, pochade et enfin illustration finale.

inscriptions : 5 adultes max. > par mail : alice.varoquaux-at-gmail.com

2€ par personne pour la fourniture du matériel.

Alice Varoquaux

Illustratrice vulgarisation & communication

#Schéma #BD #Formation

06 98 72 86 28 I alice.varoquaux@waliz.fr

www.waliz.fr I https://alicevaroquaux.ultra-book.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T08:30:00+01:00

2023-02-26T18:00:00+01:00

©Alice Varoquaux