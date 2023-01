Café citoyen sur le numérique Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Café citoyen sur le numérique Le Grenier, 28 janvier 2023, Castanet-Tolosan. Café citoyen sur le numérique Samedi 28 janvier, 16h00 Le Grenier

Entrée libre, participation en conscience

Formidables outils de culture, d’émancipation, de loisir et de travail, les écrans sont devenus incontournables dans nos vies familiales. handicap moteur mi Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/cafe-citoyen-ecrans-2 »}] Les Ordis, oui mais !? samedi 28 janvier, 16h à 18h venez échanger sur cet épineux sujet.. Ils apportent souvent des ressources mais parfois des conflits.

Quelles en sont nos représentations, nos craintes ? Comment distinguer loisir et addiction ? Quelle posture en tant que parents devons nous avoir ? Wendy BACQUET Docteur en psychologie et thérapeute familiale apporte des pistes de réflexion et d’accompagnement aux parents quant aux bons usages des écrans en faisant un tour d’horizon des études en neurosciences. Inscription nécessaire (20 places) pour pouvoir échanger confortablement.

le bar sera ouvert en suivant pour poursuivre les échanges si envies ! Entrée libre

Réservation conseillée

Bar ouvert dès 18h en suivant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T16:00:00+01:00

2023-01-28T18:00:00+01:00 ©Albert

Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Le Grenier Adresse 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Ville Castanet-Tolosan Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Le Grenier Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Le Grenier Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Café citoyen sur le numérique Le Grenier 2023-01-28 was last modified: by Café citoyen sur le numérique Le Grenier Le Grenier 28 janvier 2023 CASTANET-TOLOSAN Le Grenier Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne