Wendy Bacquet, Docteur en psychologie et thérapeute familial apporte des pistes de réflexion et d’accompagnement aux parents quant aux usages des écrans. Le Grenier 16 bis avenue de Toulouse 31 320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Formidables outils de culture, d’émancipation, de loisir et de travail, les écrans sont devenus incontournables dans nos vies familiales. Ils nous permettent d’accèder à un grand nombre de ressources mais sont aussi parfois source de conflits. Quelles sont nos représentations, nos craintes par rapport aux écrans ?

Comment distinguer loisir et addiction ?

Quelle posture avoir en tant que parents face aux temps d’écran de nos enfants ? Les RDV Numériques construits pour et avec vous sont portés par le Sicoval et animés par le réseau des acteurs numériques du territoire. Ils ont pour objectif de faire du numérique une chance pour tous les habitants de l’agglo. Ces RDV, programmés une fois par mois de janvier à juin, vous permettront d’être accompagnés dans vos usages quotidiens et de vous construire une culture numérique.

