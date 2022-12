La Fresque des Nouveaux Récits Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Un atelier pour découvrir quelle est l’influence des récits sur notre cerveau et nos comportements. handicap moteur mi Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/la-fresque-des-nouveaux-recits »}, {« link »: « https://www.fresquedesnouveauxrecits.org/recit-fdnr/ »}] La Fresque des Nouveaux Récits Dans la suite des différentes Fresques que nous proposons régulièrement au Grenier, toujours un atelier ludique, engagé et collaboratif pour sensibiliser aux enjeux de demain.

Après les constats, il s’agit de faire émerger une société différente aux travers d’un atelier pour :

> Comprendre les verrous socio-cognitifs qui freinent l’adoption de comportements sobres et soutenables.

> Se relier collectivement à notre pouvoir créatif afin de partager des nouveaux récits à travers le monde.

> Retrouver espoir en sa capacité d’agir pour faire émerger un futur désirable et souhaitable pour tous !

Réservation obligatoire : 14 places

https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/la-fresque-des-nouveaux-recits

plus d'info sur le sujet : https://www.fresquedesnouveauxrecits.org/recit-fdnr/

