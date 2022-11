L’habitat Participatif Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Habiter autrement handicap moteur mi Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.habitatparticipatif-france.fr »}] Habitat participatif Présentation d’un projet vers un montage collectif. Présentation d’un projet de construction d’habitat participatif par une habitante de Castanet. L’habitat participatif, est une démarche de futurs voisins qui créent leur projet de vie, leur projet de voisinage. Ces projets, ouverts à toutes et à tous, de tout âge, tout niveau de ressources, tout milieu social, toute activité, permettent à des citoyens de se retrouver autour de valeurs communes, d’espaces communs, creuset de leur solidarité. C’est une démarche citoyenne !

https://www.habitatparticipatif-france.fr A ce jour, cette personne est dans une recherche de terrain sur un périmètre de 20 à 30 km autour de Toulouse, l’idéal proche de Castanet. Elle a aussi fait des recherches sur des modes de construction possibles (mobile, maison en A, en kit ?…), du bâti déjà existant, le coût et ce que dit la loi. Cette présentation est une étape permettant d’ouvrir ce projet à des personnes qui souhaitent et qui peuvent s’associer à la démarche vers un montage collectif.

