Communication Non Violente & Relaxation Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Communication Non Violente & Relaxation Le Grenier, 13 décembre 2022, Castanet-Tolosan. Communication Non Violente & Relaxation Mardi 13 décembre, 20h00 Le Grenier

Participation libre en conscience

Les Bienfaits et une séance découverte… handicap moteur mi Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Information Agnès Auxelles, « la porteuse de voix » praticienne en relaxation guidée par la voix, nous propose une soirée sur La communication non violente : mieux s’écouter et mieux écouter les autres pour mieux se comprendre et développer une relation du « nous » & Les bienfaits mentaux et physiques de de la relaxation : sommeil, émotion, estime de soi, maladie…

Deux sujets, suivi d’une séance de relaxation, (depuis votre chaise) pour goûter à la détente et au bien être…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T20:00:00+01:00

2022-12-13T22:00:00+01:00 ©Le Grenier

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Le Grenier Adresse 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Ville Castanet-Tolosan Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Le Grenier Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Le Grenier Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Communication Non Violente & Relaxation Le Grenier 2022-12-13 was last modified: by Communication Non Violente & Relaxation Le Grenier Le Grenier 13 décembre 2022 CASTANET-TOLOSAN Le Grenier Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne