Marché de Noël – créateurs et artisans handicap moteur mi Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:ressources@legrenier.cafe »}, {« link »: « mailto:animations@legrenier.cafe »}] Le Grenier organise son 2ème petit marché de Noël, le samedi 11 décembre de 10h à 19h Stands d’artisanat et créateur·trice·s à l’intérieur Animations et crêperies à l’extérieur > Pour vos emplettes de Noël, dénichez des illustrations, des bijoux argent, rocaille et autres, de la linogravure, du textile & zéro déchets, du micro-et-macramé, des bougies, des savons, de la bière locale et autres suprises sur les 14 stands… Des créations originales à des prix accessibles… Jeux en bois, et coin enfants, crêpes, chatâignes & vin chaud et une animation musicale à l’apéro autour des braseros..

Le Café associatif sera bien sûr ouvert pour des boissons tout au long de la journée. Plus d’info au 07 77 04 96 29 ou via ressources@legrenier.cafe

masque à l’intérieur si affluence, merci de votre compréhension

contact exposant·es : animations@legrenier.cafe – c’est complet –

