Une Exposition sur la Biodiversité au Grenier du 08 décembre au 13 janvier.

Dans les paysages agricoles et forestiers des coteaux…

Le Grenier propose cette animation dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité auxquels nous participons.

Depuis 20 ans, le laboratoire Dynafor, basé à l’INRAE d’Auzeville, étudie les paysages des coteaux de Gascogne et leur biodiversité, la faune et la flore.

Vous comprendrez que les paysages sont importants pour la biodiversité et que celle-ci nous est très utile, par les pollinisateurs et les insectes qui aident l’agriculture. La diversité des forêts et celle des oiseaux sont aussi abordées.

Les liens avec les activités humaines, comme l’agriculture, l’élevage et la foresterie sont expliqués pour montrer comment des gestions plus durables pourraient être favorisées.

Vous pourrez découvrir ces recherches de façon claire grâce à une exposition et une maquette en 3 dimensions d’un paysage typique accompagnées de photo aériennes historiques.

Ces recherches contribuent aux démarches vers une agriculture agroécologique et une gestion des forêts et des paysages plus respectueuse de l’environnement, tout en répondant aux enjeux posés par les changements globaux que sont les dérèglements climatiques et la dégradation de la biodiversité.

Les résultats présentés peuvent être utiles dans le contexte de Castanet tolosan et de son ABC pour mieux comprendre les enjeux importants relatifs à la biodiversité.

©Dynafor/Inrae