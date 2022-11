Atelier Numéthique Le Grenier, 3 décembre 2022, Castanet-Tolosan.

Atelier Numéthique Samedi 3 décembre, 16h00 Le Grenier

Participation libre en conscience

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

L’équipe des Métacartes est spécialisée dans la facilitation avec 2 axes : des outils pour Faire ensemble, comment organiser des réunions participatives et efficaces et des outils numériques éthiques : pourquoi et comment trouver un fonctionnement adapté à vos besoins et en cohérence avec vos valeurs.

Le samedi 3 on propose un atelier animé, autour et avec le set de métacartes Numérique éthique… Pour s’informer, faire le point sur vos outils, vos usages, vos valeurs, vos critères, découvrir des alternatives aux GAFAMs, passer à l’action et changer vos pratiques !

En effet, le numérique symbolise à lui seul un problème de notre société actuelle : des moyens énormes sont mobilisés pour nous traquer, manipuler notre comportement et nous faire acheter des produits, des services (et même des idées !) dont nous n’avons pas besoin et qui sont souvent mauvais pour nous (et la planète).

À tout point de vue, le modèle actuel du numérique est catastrophique. Pourtant, même quand on est conscient qu’il faut changer de modèle, il est difficile de passer à l’action car c’est un problème complexe…

15 places seulement, pensez à réserver

Participation libre en conscience..

Achat du Jeux possible pour repartir avec ou à retrouver lors de notre Marché de Noël du dimanche 11 décembre.



