La Fresque Océane Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

La Fresque Océane Le Grenier, 29 novembre 2022, Castanet-Tolosan. La Fresque Océane Mardi 29 novembre, 19h30 Le Grenier

Atelier Gratuit

Un atelier pour comprendre les impacts sur les océans handicap moteur mi Le Grenier 16 bis avenue de Toulouse 31 320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/la-fresque-de-l-ocean »}, {« link »: « https://fresqueduclimat.org/ »}] La Fresque Océane Dans la suite des différentes Fresques que nous proposons régulièrement au Grenier, toujours un atelier ludique, engagé et collaboratif pour sensibiliser de manière systémique aux enjeux de préservation de l’Océan. Grâce à un jeu de 100 cartes, les participants vont devoir retrouver les liens entre des éléments de l’Océan ou des activités humaines. Atelier Gratuit.

Réservation obligatoire : 14 places inscriptions (places limitées)

https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/la-fresque-de-l-ocean N’oubliez pas d’annuler en cas d’empêchement. merci.

plus d’info sur le sujet : https://fresqueduclimat.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T19:30:00+01:00

2022-11-29T22:30:00+01:00 © La Fresque Océane – Ressources

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Le Grenier Adresse 16 bis avenue de Toulouse 31 320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Le Grenier Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Le Grenier Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

La Fresque Océane Le Grenier 2022-11-29 was last modified: by La Fresque Océane Le Grenier Le Grenier 29 novembre 2022 CASTANET-TOLOSAN Le Grenier Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne