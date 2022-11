Conférence Pollution de l’air Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Conférence Pollution de l’air Le Grenier, 24 novembre 2022, Castanet-Tolosan. Conférence Pollution de l’air Jeudi 24 novembre, 20h30 Le Grenier

Participation libre, 4 € conseillée

Comprendre les sources et l’impact sur la santé handicap moteur mi Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie La pollution de l’air, de quoi parle-t-on ? La pollution atmosphérique est un problème majeur de santé publique.

Mais de quoi parle t-on vraiment quand on évoque la pollution de l’air et qu’en est-il chez nous exactement ? Jean-François Léon, chercheur au laboratoire d’Aérologie de l’Observatoire Midi-Pyrénées, nous aidera à comprendre les sources affectant la qualité de l’air, leur évolution dans l’atmosphère, les situations d’exposition en milieu urbain et leurs impacts sur notre santé. Par ailleurs, Le Grenier souhaite constituer un groupe de recherche citoyens sur le sujet et organisera également en janvier une série de 3 ateliers pratiques sur la Qualité de l’air les 7, 14 et 28 janvier.

> Plus d’info sur notre site Conférence tout public.

