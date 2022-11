Conférence Océan & Plastique Le Grenier, 22 novembre 2022, Castanet-Tolosan.

Participation libre, 4 € conseillée

La problématique plastique et les impacts.

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Conférence sur le plastique dans les Océans avec le retour d’expérience d’une expédition scientifique sur l’Atoll de Clipperton dans l’Océan Pacifique. La conférence permet de parcourir l’ensemble de la thématique Plastique avec une vision globale et mondiale jusqu’à notre quotidien.

Elle est imagée de l’expérience concrète de l’auteur et de ses photographies.

Eric Cros est ingénieur, plongeur scientifique, photographe et conférencier. Après avoir voyagé durant un an autour du monde, il a fondé Seastemic. Il intervient sur l’étude, la préservation de la nature et sur la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Passionné de photographie, il nous livre ici un récit issu de ses voyages et d’une expédition scientifique sur l’atoll de Clipperton. www.seastemic.com

Pour aller plus loin et voir ce que l’on peut faire à son niveau https://www.breakfreefromplastic.org/

et n’oublions pas optons autant que possible pour le zéro déchets

• Ne loupez pas l’exposition de photographies : « Planète Mer(e), un oeil dans l’Océan » du 14 au 04/12

• Ni la Fresque Océane le mardi 29 novembre, animée là aussi par Eric Cros, mar 22 novembre • 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T19:30:00+01:00

2022-11-22T22:00:00+01:00

©Eric Cros