Atelier abris à chauves-souris

Haute-Garonne

Atelier abris à chauves-souris Le Grenier, 23 octobre 2022, Castanet-Tolosan. Atelier abris à chauves-souris Dimanche 23 octobre, 15h00 Le Grenier

Participation libre

Construisons ensemble un abris pour ces mammifères Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://legrenier.cafe/conf-balade/ »}, {« link »: « https://legrenier.cafe/programmation/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/legrenierdecastanet/ »}] Dimanche 23 octobre à partir de 15h

En collaboration avec les jardins familiaux venez fabriquer seul ou en famille des abris pour les pipistrelles.

Un atelier pour répondre au manque d’habitats naturels auxquels sont confrontés ces animaux. > réservation conseillée

(groupe de 8 personnes par créneaux, 15h, 16h, ou 17h) En amont de cet atelier, et donc sur le même sujet, le mardi 18 octobre, vous pouvez participer à une conférence-balade pour tenter de d’observer les chauve-souris dans Castanet. Suivez toutes nos animations en ligne ou sur FB, ou bien passez au Grenier !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T15:00:00+02:00

2022-10-23T18:00:00+02:00 © Peter Neumann

