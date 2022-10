Le théâtre de Joseph Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Le théâtre de Joseph Le Grenier, 22 octobre 2022, Castanet-Tolosan. Le théâtre de Joseph Samedi 22 octobre, 20h30 Le Grenier

Participation libre, à partir de 4 €

Solo clownesque & marionnettique handicap moteur mi Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/theatre-joseph »}] On vous attends au Grenier, transformé en théâtre pour l’occasion…

samedi 22 octobre • 20h30

!! public adulte ou à partir de 8 ans Joseph, c’est un marionnettiste avec 30 ans de métier.

Alors pour vous éblouir, il peut monter un castelet

traditionnel en un instant, jouer une pièce de répertoire et se mettre dans l’état de transe bien connu de tout bon marionnettiste exigeant.

Oui Joseph est exigeant, il a la très haute exigence des clowns, et bien vite on s’aperçoit qu’il ne lui reste plus que ça… Une création Eric Séban de La Cie Pile-Poil au Millimètre

Résa fortement conseillée : 25 places Le Grenier

16 bis avenue de Toulouse

31320 Castanet Tolosan Entrée libre à partir de 4 €

Réservations

