Atelier couture Le Grenier, 15 octobre 2022, Castanet-Tolosan. Atelier couture Samedi 15 octobre, 16h00 Le Grenier

entrée libre mais participation 5 € pour le matériel et soutenir le lieu..

Un atelier couture ouvert à toutes et tous handicap moteur mi Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/atelier-couture-protections-feminines »}] Je couds des protections féminines ! Venez apprendre et repartir avec votre production, atelier animé par Anne de Mitsa et Florence.

2 couturières chevronnées, du tissus, des patrons et c’est parti !

Vous pouvez apporter votre machine à coudre sinon nous en aurons à partager. Un atelier de couture pour lutter contre les déchets

Bon pour notre porte-monnaie, bon pour la planète ! 8 places, sur réservation. merci

participation au matériel 5 € Mitsa est une association basée à Ramonville qui travaille sur la réduction des déchets par l’intermédiaire de l’utilisation des textiles réutilisables tels que les couches lavables, les lingettes démaquillantes, les sacs à vrac, les protections féminines, etc… 5 € de frais pour le tissus.

