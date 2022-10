Conférence Pré-burn-out Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Conférence Pré-burn-out Le Grenier, 11 octobre 2022, Castanet-Tolosan. Conférence Pré-burn-out Mardi 11 octobre, 20h30 Le Grenier

Participation libre…

Comprendre et réagir au (pré)burn out ! handicap moteur mi Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/conference-pre-burn-out »}, {« link »: « https://legrenier.cafe/conference-pre-burn-out »}, {« link »: « https://www.facebook.com/legrenierdecastanet/ »}] Cette conférence sera animée par Bénédicte Costedoat-Lamarque.

A partir de son expérience personnelle, elle nous donnera des clés de compréhension et des moyens d’agir pragmatiques pour éviter, autant que possible, le risque de Burn-out pour chacun de nous. « Dans le contexte tendu que nous vivons tous à notre mesure, toucher le plus de personnes en difficulté possible, pour qu’elles puissent comprendre ce qui leur arrive et reprendre leur vie en main. » Bénédicte est auteure de Le burn out, une opportunité de transformation intérieure aux éditions de L’Harmattan 2019 Entrée libre, réservation conseillée Suivre notre programmation, nos actu

