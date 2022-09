Octobre Rose, CONCERTS Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Un soirée concert en soutien à la cause du cancer du sein handicap moteur mi Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.legrenier.cafe/programmation »}] Une soirée de concerts de soutien pour la cause du cancer du sein* avec Les Yeux de la voisine, Quetzals

+ Peter & Steven revival et Alexis. (dj’s) En route pour le Rose Trip Maroc 2022 : un Trek 100% féminin et humanitaire, avec Les Kamoulox du désert et Sa Marche, deux équipes unies pour la bonne cause…

>> En soutien donc à Ruban Rose ET Enfants du Désert. Entrée à prix libre et conscient au profit des 2 associations > 20 h30 Dj’s Alexis

> 21 h Les Yeux de la Voisine,

> 22 h Quetzals

> 23 h Peter and Steven Revival (Dj’s) Le bar est ouvert dès 18h comme d’habitude.

Au Grenier nous avons aussi la veille un défilé en musique et une Expo

suivez-nous sur legrenier.cafe *Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

