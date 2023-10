LE COIN DES MINOTS Le Grenier à sel Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

LE COIN DES MINOTS 3 novembre – 16 décembre tarifs divers ATELIER CALENDRIA DE SAISON

4 – 7 ANS

Avec l’aide d’une intelligence artificielle, viens créer ton calendrier de fruits et légumes de saison.

Vendredi 3 novembre et samedi 2 décembre

De 10h à 11h30 – 8 € / enfant ATELIER CONCERTO FEUILLARMONIQUE

8 – 12 ANS

Donne la parole aux plantes du Grenier à sel à travers tout en initiant à la programmation avec Scratch et MakeyMakey.

Samedi 18 novembre et 16 décembre

De 10h à 12h30 – 12 € / enfant ATELIER SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

À PARTIR DE 7 ANS

Nouveauté 2023 : le Grenier à sel propose l’organisation d’un après-midi d’anniversaire créatif et ludique !

Les enfants participent à un atelier au choix (arts plastiques, photo, code…) puis se réunissent autour du gâteau d’anniversaire.

Le mercredi de 14h30 à 17h

Le mercredi de 14h30 à 17h
160 € pour 10 enfants maximum Le Grenier à sel 2 rue du Rempart Saint-Lazare Avignon 84000

