SUPRACONDUCTEUR!

Vendredi 20 octobre, 18h00
Le Grenier à sel
Entrée gratuite, sur réservation

Venez découvrir un spectacle mettant en scène un chercheur et un comédien, pour une approche joyeusement déréglée et poétique d’un vrai propos scientifique.

En partenariat avec le Café des sciences d’Avignon.

Que se passe-t-il dans un métal pour qu’il transporte le courant électrique sans résistance et sans perte d’énergie ? Pour le comprendre, Hugues Pothier nous invite à un voyage dans la matière quantique. Au milieu des vapeurs d’azote et des métaux volants, à la rencontre de ces électrons qui n’ont pas choisi entre l’ici et l’ailleurs.

Avec la Compagnie n+1 et Hugues Pothier, chercheur en physique quantique au sein du CEA-Paris-Saclay.

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

