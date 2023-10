CE QUE DISENT LES PLANTES Le Grenier à sel Avignon, 7 octobre 2023, Avignon.

CE QUE DISENT LES PLANTES 7 octobre – 22 décembre Le Grenier à sel entrée libre

Que nous disent les plantes, qu’inspirent-elles aux artistes, à l’heure des bouleversements climatiques et d’une nature de plus en plus artificielle qui nous enjoint de repenser notre relation fondamentale avec elle ?

Ce que disent les plantes propose un parcours autour de trois thèmes entremêlés – célébrer, conserver, recréer – et au travers de supports variés : dessins, projections vidéo, films, sculptures, peintures algorithmiques, installations génératives et interactives, animation en réalité virtuelle…

Opérant un saut dans le temps, depuis les herbiers scientifiques du XIXe siècle aux collectes numériques des artistes d’aujourd’hui, ces créations rendent au vivant et au végétal sa part de trouble et d’essentiel.

Avec : DONATIEN AUBERT – KARL BLOSSFELDT – BETTY BUI – MIGUEL CHEVALIER – THIERRY COHEN – JEAN COMANDON – VALÈRE COSTES – JEAN-HENRI FABRE – JÉRÉMY GRIFFAUD – FABRICE HYBER – BENJAMIN JUST – LAURENT PERNOT – SABRINA RATTÉ – MAX REICHMANN – AURÈCE VETTIER

Le Grenier à sel 2 rue du Rempart Saint-Lazare Avignon 84000 Saint-Jean Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 32 74 05 31 https://legrenierasel-avignon.fr/ https://www.instagram.com/legrenierasel_avignon/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 32 74 05 31 »}]

