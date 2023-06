Aires numériques Le Grenier à sel Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Aires numériques Le Grenier à sel Avignon, 7 juillet 2023, Avignon. Aires numériques 7 – 24 juillet Le Grenier à sel A l’occasion du Festival d’Avignon, le Grenier à sel propose la 4ème édition d’AIRES NUMÉRIQUES, une programmation dédiée aux formes immersives et numériques dans le spectacle vivant et les arts visuels. Avec :

E.MOTION : L’EXTRAORDINAIRE MÉTAMORPHOSE

Un spectacle en motion capture temps réel et marionnettes numériques 3D THE ORDINARY CIRCUS GIRL

Un spectacle de cirque contemporain en réalité virtuelle QUI A HACKÉ GAROUTZIA ?

Une comédie policière, écrite par 3 experts de l’intelligence artificielle L’ÉLOQUENCE DES FLEURS

L'ÉLOQUENCE DES FLEURS

Une lecture interactive associant vivant et intelligence artificielle Le Grenier à sel 2 rue du Rempart Saint-Lazare Avignon 84000 Saint-Jean Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 32 74 05 31 https://legrenierasel-avignon.fr/ https://www.instagram.com/legrenierasel_avignon/

2023-07-07T13:00:00+02:00 – 2023-07-07T21:30:00+02:00

