Le Grenier à Pépé Luzy, 27 avril 2022, Luzy.

Le Grenier à Pépé Salle des fêtes Marcel Joyeux Rue des Remparts Luzy

2022-04-27 – 2022-04-27 Salle des fêtes Marcel Joyeux Rue des Remparts

Luzy Nièvre Luzy

EUR 4 4 Spectacle à partir de 4 ans

Cie k bestan

Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes ses valises et autant de souvenirs !

Sûr que son petit-fils, en décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait pas à faire une telle rencontre : au fond d’une malle, il découvre une marionnette plutôt particulière…

Cirque, théâtre et musique s’emmêlent et s’entremêlent pour un voyage, empreint de drôleries et de poésie

+33 3 86 30 02 34 https://www.achetezaluzy.fr/2451-le-grenier-a-pepe-27-avril.html

Salle des fêtes Marcel Joyeux Rue des Remparts Luzy

