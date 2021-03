Paris Médiathèque Françoise Sagan Paris Le GREC / Africa 21 Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mardi 11 mai 2021

de 18h à 20h

gratuit

À l’occasion de la saison culturelle Africa 21, la médiathèque Françoise Sagan offre carte blanche au GREC, pour une sélection de films courts. réalisés sur le continent africain. Le CREC présentera le Prix Grec / France TV, remis lors du dernier festival Dakar Court, et son lauréat Babacar Hanne Dia pour son projet « La pierre précieuse« . Les autres films au programme de la soirée sont aussi produits par le Grec : – M’bindaan Bi (la bonne), de Marthe Le More – Momo, de Jean-François Comminges – Histoire de tresses, de Jacqueline Kalimunda – Les bijoux, de Khady Sylla (?) Spectacles -> Projection Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (328m) 7 : Poissonnière (366m)

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

2021-05-11T18:00:00+02:00_2021-05-11T20:00:00+02:00

