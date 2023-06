LES PIEDS DANS L’EAU Le Grau du Roi Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi Catégories d’Évènement: Gard

Le Grau-du-Roi LES PIEDS DANS L’EAU Le Grau du Roi Le Grau-du-Roi, 1 août 2023, Le Grau-du-Roi. LES PIEDS DANS L’EAU 1 – 14 août Le Grau du Roi 1165 € Transport au départ de Paris/Ile de France inclus. Séjour de 14 jours : du 01 au 14 août 2023 Situé dans le département du Gard, et à la limite de l’Hérault, le Grau du Roi est une des destinations phares de la côte méditerranéenne. Au programme : Voile, Canoë, Parcours aventure, Promenade en maxi-catamaran, Une journée dans un parc aquatique à la Grande Motte, Visite du Seaquarium au Grau du Roi, Nombreuses sorties à la plage, Excursion au Grau du Roi ou à la Grande Motte, Sports collectifs, Activités manuelles… Le Grau du Roi Le Grau du Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

