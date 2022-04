Le granite de l’Ile Grande et son exploitation Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Pleumeur-Bodou Le granite gris de l’Ile Grande participe au côté sauvage de cette côte découpée où s’amoncellent les galets. Pendant des décennies, les hommes y ont exploité de manière intensive le granite. Les traves de cette exploitation sont encore bien visibles.

