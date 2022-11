LE GRANDE BRASSAGE IMPRO : LE PINTE’HATLON Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Nous sommes tous de retour au Réservoir, venus des quatre coins de Montpellier pour vous offrir un spectacle fort en houblons. Vous aurez pour ce faire 4 troupes : Les démons du MIDI, La brochette, les VIP ainsi que La CAVE des impros accompagnés des délicieuses bières du Réservoir. Place au sport et au tout premier Pinte’thlon !! Un spectacle d’improvisation théâtrale où de nombreuses épreuves attendent nos participants. Il y aura bien des rires, vos rires, mais nous l’espérons aussi des cris, des pleurs, des blessés côté participants.

Place au sport et au tout premier Pinte'thlon !! Un spectacle d'improvisation théâtrale où de nombreuses épreuves attendent nos participants. Il y aura bien des rires, vos rires, mais nous l'espérons aussi des cris, des pleurs, des blessés côté participants.

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus cons…

