LE GRANDCHAMP'BARDEMENT Grandchamps-des-Fontaines, 15 septembre 2023

2023-09-15 – 2023-09-17

Loire-Atlantique Grandchamps-des-Fontaines Une affiche d’exception en ouverture du festival le vendredi soir

Plus de 40 spectacles d’arts de la rue tout au long du week-end.

Le Chambardement des enfants : une matinée entièrement dédiée au jeune public .

Et surtout beaucoup de surprises et d’émotions ! 17ème édition pour ce Festival des arts de la rue http://www.grandchampbardement.fr/ Grandchamps-des-Fontaines

