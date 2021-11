Le Grand Zapping du SYNERPA Châteauform’Le, 9 décembre 2021, Paris.

Le Grand Zapping du SYNERPA

Châteauform’Le, le jeudi 9 décembre à 14:00

**« Le Grand Zapping », l’événement phare de fin d’année du SYNERPA, se tiendra à Paris le jeudi 9 décembre 2021 à partir de 14 h 00.** Ce rendez-vous incontournable du secteur du Grand Age fera le point sur les grands bouleversements qui secouent le secteur aujourd’hui et qui participeront à sa transformation profonde demain. **Au programme notamment de cette nouvelle édition :** * **COVID or not COVID ?** Vingt-quatre mois après le début de la crise du Covid-19, la vie « à peu près normale » semble avoir enfin repris ses droits. De vague en vague, de confinement en déconfinement, et grâce à une politique vaccinale dynamique et volontariste, le secteur du Grand Âge sort enfin, et peut-être plus fort, de la tornade Covid… * **PLFSS 2022 : prémices d’une nouvelle offre pour le Grand Âge ?** Il n’a pas l’allure de la réforme du grand soir tant annoncée. Et pourtant, ce PLFSS 2022 présente des mesures qui pourraient transformer durablement le secteur du Grand Âge … à quelques conditions. * **Attractivité des métiers : actions dans toutes les directions** Formation, revalorisation, communication…jamais l’Etat et les professionnels du secteur ne se seront autant mobilisés qu’aujourd’hui pour tenter d’attirer jeunes et moins jeunes vers les métiers du Grand Âge.

