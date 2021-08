Argenton-les-Vallées Château de Sanzay Argenton-les-Vallées, Deux-Sèvres Le Grand Week-end : journées portes ouvertes au Château de Sanzay Château de Sanzay Argenton-les-Vallées Catégories d’évènement: Argenton-les-Vallées

Deux-Sèvres

Le Grand Week-end : journées portes ouvertes au Château de Sanzay Château de Sanzay, 18 septembre 2021, Argenton-les-Vallées. Le Grand Week-end : journées portes ouvertes au Château de Sanzay

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Sanzay Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir l’histoire du Château de Sanzay et celle des Colporteurs et de leurs pièges à ennuis : visite historico-comtée, atelier & chantier participatif, concert, bar, petite restauration … Château de Sanzay Rue René III Comte de Sanzay, 79150 Argenton-les-Vallées Argenton-les-Vallées Argenton-les-Vallées Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Argenton-les-Vallées, Deux-Sèvres Autres Lieu Château de Sanzay Adresse Rue René III Comte de Sanzay, 79150 Argenton-les-Vallées Ville Argenton-les-Vallées lieuville Château de Sanzay Argenton-les-Vallées